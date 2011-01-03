Веб-дизайн, контент-менеджмент

Дизайн сайтов.

Дизайн интерфейсов.

Редизайн.

Возможны также услуги по профессиональной разработке, созданию и поддержке сайтов с использованием любых систем администрирования, включая "free CMS".

http://www.vladimir-samoletov.com/

Постоянно обновляемое портфолио здесь:

http://www.free-lance.ru/users/maslenskaya