Maslenskaya

Юлия Maslenskaya

 
39 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Веб-дизайн, контент-менеджмент

Дизайн сайтов.

Дизайн интерфейсов.

Редизайн.

Возможны также услуги по профессиональной разработке, созданию и поддержке сайтов с использованием любых систем администрирования, включая "free CMS".

http://www.vladimir-samoletov.com/

Постоянно обновляемое портфолио здесь:

http://www.free-lance.ru/users/maslenskaya

Дизайн сайта
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#3610
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#4580