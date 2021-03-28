Графический и web-дизайнер

﻿Чем я могу быть вам полезна?

Меня зовут Алина и если вы ищите человека, который сделает вам комплексную упаковку запуска, это ко мне.

Я создам дизайн для всех необходимых элементов запуска: презентации для вебинаров, сайты, чек-листы, гет-курс, мелкие рассылочные материалы и тд.

- проекты сдаю точно срок

- всегда на связи

- создаю упаковку, отражающие смыслы, которые вы хотите донести до аудитории

Дополнительно занимаюсь дизайном визиток, баннеров, визуалов инстаграм.

Ссылка на портфолио: https://www.behance.net/alinamaslo4a30