Графический и web-дизайнер
Чем я могу быть вам полезна?
Меня зовут Алина и если вы ищите человека, который сделает вам комплексную упаковку запуска, это ко мне.
Я создам дизайн для всех необходимых элементов запуска: презентации для вебинаров, сайты, чек-листы, гет-курс, мелкие рассылочные материалы и тд.
- проекты сдаю точно срок
- всегда на связи
- создаю упаковку, отражающие смыслы, которые вы хотите донести до аудитории
Дополнительно занимаюсь дизайном визиток, баннеров, визуалов инстаграм.
Ссылка на портфолио: https://www.behance.net/alinamaslo4a30
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Портфолио
- Barbershop/site business24 просмотра
- Design Studio/ landing29 просмотров