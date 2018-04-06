Здравствуйте, работаю в Corel DRAW, Corel Photo-Paint/меняю фон, вырезаю, накладываю, ретуширую, меняю формат, размер и разрешение и т.д.

Здравствуйте, если вас интересует специалист по работе с фотографиями, если вам нужен надёжный партнёр, готовый выполнить необходимую работу точно в установленные договором сроки, если вы любите своё дело и хотите того же от ваших наёмных сотрудников, то я, Томин Алексей, к вашим услугам. Пишите, предлагайте, договоримся и начнём уже).

Обработка фотографий в Корел Дро и Фото Пейнте. Пишу небольшие тексты. Пока так!