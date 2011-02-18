2004 - по наст. время – удаленная работа, связанная с WEB.

Описание работы: создание сайтов, их наполнение или корректировка; создание вспомогательных программ для сайтов (калькуляторы смет, запросы с сайта, рассылки, и другие по индивидуальным требованиям клиента); создание баннеров; сопровождение сайтов (менеджерское: анализ рынка конкурентов; техническое: модернизация сайта и продвижение его в сети Интернет).

графические: Macromedia Fireworks MX, Corel DRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Macromedia Flash;

для создания сайтов: динамический HTML, CSS, JavaScript, PHP, My SQL, ASP, Joomla (делаю также шаблоны для Joomla).