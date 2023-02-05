МастерМэйкер - Фотоателье и Фотошоп мастерская.

Привет!

Вероятно, Вы в поиске исполнителя для решения своей задачи,

и это хорошо, что вы заглянули на мою страничку!

Представлюсь, - меня зовут Александр.

Мой интерес к Фотошопу, примерно пятилетней давности,

постепенно перерос в профессиональную деятельность;

Сейчас выполняю заказы, как частного характера, так и

для организаций, в области фотомонтажа; цветокоррекции,

и, иной обработки изображений по ТЗ заказчика…

Для получения необходимого результата

в обработке фотографий или других типов изображений

использую разные техники исполнения, чтобы

результат соответствовал вашим ожиданиям (требованиям ТЗ).

Свою работу люблю, и выполняю её всегда максимально

качественно и вовремя.

Внимательный подход к деталям.

Практически любую Фотошоп фантазию можно воплотить!

Решение по стоимости работы принимается

после полного ознакомления с деталями задачи.

Если вы находитесь территориально рядом,

Вы можете подъехать ко мне в Фотоателье МастерМэйкер

(Москва, у ст. м. Тропарево).

Удачи и успехов! До связи!

С уважением,

Александр Горбачев