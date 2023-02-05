Привет!
Вероятно, Вы в поиске исполнителя для решения своей задачи,
и это хорошо, что вы заглянули на мою страничку!
Представлюсь, - меня зовут Александр.
Мой интерес к Фотошопу, примерно пятилетней давности,
постепенно перерос в профессиональную деятельность;
Сейчас выполняю заказы, как частного характера, так и
для организаций, в области фотомонтажа; цветокоррекции,
и, иной обработки изображений по ТЗ заказчика…
Для получения необходимого результата
в обработке фотографий или других типов изображений
использую разные техники исполнения, чтобы
результат соответствовал вашим ожиданиям (требованиям ТЗ).
Свою работу люблю, и выполняю её всегда максимально
качественно и вовремя.
Внимательный подход к деталям.
Практически любую Фотошоп фантазию можно воплотить!
Решение по стоимости работы принимается
после полного ознакомления с деталями задачи.
Если вы находитесь территориально рядом,
Вы можете подъехать ко мне в Фотоателье МастерМэйкер
(Москва, у ст. м. Тропарево).
Удачи и успехов! До связи!
С уважением,
Александр Горбачев
Портфолио
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