MasterMaker77

Александр MasterMaker77

 
47 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
МастерМэйкер - Фотоателье и Фотошоп мастерская.

Привет!

 

Вероятно, Вы в поиске исполнителя для решения своей задачи,

и это хорошо, что вы заглянули на мою страничку!

 

Представлюсь, - меня зовут Александр.

 

Мой интерес к Фотошопу, примерно пятилетней давности,

постепенно перерос в профессиональную деятельность;

Сейчас выполняю заказы, как частного характера, так и

для организаций, в области фотомонтажа; цветокоррекции,

и, иной обработки изображений по ТЗ заказчика…

 

Для получения необходимого результата

в обработке фотографий или других типов изображений

использую разные техники исполнения, чтобы

результат соответствовал вашим ожиданиям (требованиям ТЗ).

 

Свою работу люблю, и выполняю её всегда максимально

качественно и вовремя.

 

Внимательный подход к деталям.

Практически любую Фотошоп фантазию можно воплотить!

 

Решение по стоимости работы принимается

после полного ознакомления с деталями задачи.

 

Если вы находитесь территориально рядом,

Вы можете подъехать ко мне в Фотоателье МастерМэйкер

(Москва, у ст. м. Тропарево).

 

Удачи и успехов! До связи!

С уважением,

Александр Горбачев

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