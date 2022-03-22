Николай Мороз
Я опытный специалист службы поддержки. Способен решать любые проблемы и завоевывать доверие клиента.
Работал на проекте Фогейм, разрабатывал и руководил собственным онлайн проектом (сайтом).
Ключевые навыки:
- Урегулирование конфликтов;
- Устранение проблем;
- Создание офисных отчётов;
- Обучение новых сотрудников;
- Доброжелательность в любых ситуациях;
- Порядочность, ответственность;
- Полное высшее образование, магистр ДонГТУ с защитой экстерном на территории России;
- Дополнительные навыки в том числе медицина, компьютерные технологии, международная торговля, новости и прогресс, прочее.
Наличие качественного интернета, мощный серверный ПК, качественный микрофон.
Портфолио
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