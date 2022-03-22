Николай Мороз

Я опытный специалист службы поддержки. Способен решать любые проблемы и завоевывать доверие клиента.

Работал на проекте Фогейм, разрабатывал и руководил собственным онлайн проектом (сайтом).

Ключевые навыки:

- Урегулирование конфликтов;

- Устранение проблем;

- Создание офисных отчётов;

- Обучение новых сотрудников;

- Доброжелательность в любых ситуациях;

- Порядочность, ответственность;

- Полное высшее образование, магистр ДонГТУ с защитой экстерном на территории России;

- Дополнительные навыки в том числе медицина, компьютерные технологии, международная торговля, новости и прогресс, прочее.

Наличие качественного интернета, мощный серверный ПК, качественный микрофон.