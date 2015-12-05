MasterOFword

Косыгин Даниил Владимирович
Место проживания: Украина, г. Кривой Рог
Образование: Высшее техническое
Дата рождения: 7.02.1985
Цель: удаленная работа на должности копирайтер/рерайтер
Опыт работы: Более года редактор on-line. Продажа текстов на биржах Advego.ru и TextSale.ru
Профессиональные знания:
- опытный пользователь ПК и Internet
- офисные приложения Microsoft Office
Личные качества: ответственность, настойчивость, быстрая обучаемость, стремление к саморазвитию, огромное желание работать в сфере журналистики
Несколько ссылок на мои работы:
http://chudetstvo.ru/stati/svadba/4663-kak-pravilno-podobrat-svadebnuyu-prichesku.html
http://www.odmu.od.ua/statti/vybor-svadebnogo-platya-chto-modno-v-2011-godu/