Master_Doshi

Web - дизайнер

Привет ! Как вы уже заметили из шапки профиля, меня зовут Александр. Очень приятно познакомиться :)

Во фрилансе я недавно, однако за плечами уже имеется опыт работы с Web- дизайном, потому как Web-дизайн/ Графический дизайн- это моё любимое хобби.

Теперь к делу:

Профиль:

› Дизайн Landing page и многостраничных сайтов.

› Адаптив под планшетную и мобильную версию.

› Качественный UI/UX Дизайн

Инстурменты которыми я работаю:

› Figma

› Adobe Photoshop

› Adobe XD

Основной прайс: (Стоимость, руб.)

› Дизайн главной страницы -----------------------------------------------------от 2500-5000

› Дизайн лендинга - --------------------------------------------------------------от 5000

› Дизайн внутренней страницы ------------------------------------------------ от 1000-2000

› Разработка прототипов -------------------------------------------------------- от 2500

› Создание адаптивной версии дизайна (при наличии версии для ПК) - от 1500-2000