Master_Doshi

Привет ! Как вы уже заметили из шапки профиля, меня зовут Александр. Очень приятно познакомиться :)
Во фрилансе я недавно, однако за плечами уже имеется опыт работы с Web- дизайном, потому как Web-дизайн/ Графический дизайн- это моё любимое хобби.
Теперь к делу:
Профиль:
› Дизайн Landing page и многостраничных сайтов.
› Адаптив под планшетную и мобильную версию.
› Качественный UI/UX Дизайн
Инстурменты которыми я работаю:
› Figma
› Adobe Photoshop
› Adobe XD
Основной прайс: (Стоимость, руб.)
› Дизайн главной страницы -----------------------------------------------------от 2500-5000
› Дизайн лендинга - --------------------------------------------------------------от 5000
› Дизайн внутренней страницы ------------------------------------------------ от 1000-2000
› Разработка прототипов -------------------------------------------------------- от 2500
› Создание адаптивной версии дизайна (при наличии версии для ПК) - от 1500-2000