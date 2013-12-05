Копирайтинг, рерайтинг, тексты, статьи, контент-менеджмент
В\о техническое - БНТУ.
Диплом парикмахера 4 разряда, маникюр 4 разряда (здоровье волос и ногтей, болезни, лечение).
Диплом инструктора по фитнесу по направлению шейпинг (разработка индивидуального тренировочного процесса, питание)
- Профессиональный пользователь пакета MS Office
- Опыт написания курсовых и дипломных работ по техническим и гумманитарным дисциплинам.
- Опыт в контент-менеджменте.
- Языки: Беларуский, Русский – свободно, English – Pre-intermediate.
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