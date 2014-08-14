Здравствуйте.
Меня зовут Дмитрий.
Я занимаюсь дизайном интерьеров, архитектурным проектированием с 2008 года.
Обладаю широким опытом работы с заказчиками, подрядчиками, поставщиками, менеджерами и тд.
Имею высшее образование. КНУКиИ (магистр)
Я работаю в 3DsMax + V-Ray, ArchiCad, Photoshop.
Выполняю полный пакет документов необходимых для проектирования:
-Визуализация
-Визуализация 360(градусов)
-Опорный план
-План реконструкции
-План с мебелью и оборудованием
-План потолка (уровни, конструкция, разрез)
-План пола (уровни, материал, площадь )
-Схема размещения источников освещения (потолок, стены и др.)
-Схема групп источников освещения (потолок, стены и др.)
-Схема групп включателей источников освещения
-Схема размещения розеток
-Развёртка стен (площадь поверхности стен)
-Развёртка стен (материалы, смета)
-Разработка деталей интерьера
-Паспорт материалов
-Смета отделочных материалов
-Авторский надзор
Цена: от 5$ до 15$ за квадратный метр (по полу)
Стоимость проекта зависит от количества вышеупомянутой проектной документации и от сроков.
Цена уточняется индивидуально.
Обращайтесь. С удовольствием по-сотрудничаем.
- Спальня в классическом стиле144 просмотра
- Квартира194 просмотра
- Дизайн интерьера Пиццерии2958 просмотров
- Летний Домик216 просмотров