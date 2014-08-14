*** Дизайн интерьера, ахитектурное проектирование ***

Здравствуйте.

Меня зовут Дмитрий.

Я занимаюсь дизайном интерьеров, архитектурным проектированием с 2008 года.

Обладаю широким опытом работы с заказчиками, подрядчиками, поставщиками, менеджерами и тд.

Имею высшее образование. КНУКиИ (магистр)

Я работаю в 3DsMax + V-Ray, ArchiCad, Photoshop.

Выполняю полный пакет документов необходимых для проектирования:

-Визуализация

-Визуализация 360(градусов)

-Опорный план

-План реконструкции

-План с мебелью и оборудованием

-План потолка (уровни, конструкция, разрез)

-План пола (уровни, материал, площадь )

-Схема размещения источников освещения (потолок, стены и др.)

-Схема групп источников освещения (потолок, стены и др.)

-Схема групп включателей источников освещения

-Схема размещения розеток

-Развёртка стен (площадь поверхности стен)

-Развёртка стен (материалы, смета)

-Разработка деталей интерьера

-Паспорт материалов

-Смета отделочных материалов

-Авторский надзор

Цена: от 5$ до 15$ за квадратный метр (по полу)

Стоимость проекта зависит от количества вышеупомянутой проектной документации и от сроков.

Цена уточняется индивидуально.

Обращайтесь. С удовольствием по-сотрудничаем.