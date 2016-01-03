MatasDragonV

Олег Матасов MatasDragonV

 
36 летРоссия/Краснодар
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
ИТ Центр 2М - 5+ лет в IT - Сертифицированный партнер 1с-Битрикс!

5 лет в IT! Сертифицированный партнер Битрикс.

ВНИМАНИЕ! Работы выполняются без предоплаты только на нашей хостинговой площадке БЕЗ

предоставления доступа к исходникам Заказчику. Доступ предоставляется

только после полной оплаты за выполненный проект.

Если нужна работа на сервере заказчика - предоплата не менее 50% от суммы проекта.

Если вы:

  • Меняете техническое задание каждый час, считаете что все доделки к проекту, не указанные в первоначальном техническом задании должны

    производиться бесплатно;

  • При тестировании результатов работ пишите что "Ничего не работает!" и отказываетесь давать какие-либо комментарии для диагностики проблемы,

    • считая что я должен найти ее сам;

  • Настойчиво звоните мне на телефон или скайп после 19.00 мск, из-за того что "кнопка на сайте немного не того цвета";
  • При приемке результатов пишите "поиграйтесь с расположением кнопки, попробуйте различные варианты";
  • После приемки в течение недели пишите что деньги за работу перечислим "завтра";
  • Недоплачиваете часть денег за работу, по причине что "они кончились, заболела собака заказчика, детям срочно нужна новая вилла на Канарах";
  • Тянете время при приемке работ, затем вините меня в срыве сроков;

...то не пишите мне пожалуйста и не предлагайте проекты, я с вами работать не буду.

Мое портфолио

Часть моих работ вы всегда можете найти в моем портфолио по адресу http://www.2mhost.ru. Оно постоянно пополняется хорошими заказчиками и проектами :)

Битрикс1С-Битрикс

  • Битрикс 24 – переработка фильтра для кастомного отчета

    $80

    У нас для клиента разработана кастомная система отчетности по Лидам.  Суть – при изменении статуса лидов в доп поле пишется текущий ответственный за Лид. Так как над лидом работает несколько ответственных, таким способом фиксируется кто ...

    Битрикс
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сверстать три страницы

    $85

    Сверстать 3 страницы, адаптивность на устройствах не нужна, на мобильных устройствах проставить просто масштабирование страницы по экрану. Для спеца – максимум день делов. Некоторые карусели будем упрощать и делать статикой – будет обсуждаться. Приоритет выбора исполнителя ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка макетов с мобильной адаптацией.

    $100

    Сверстать 6 макетов макетов. Фактически 2 разных макета, в остальных только небольшие различия. Часть макетов тут: yadi.sk/d/ZGhVi8Goky9NT Остальные 2 готовятся. Интерактивную карту ВЕРСТАТЬ НЕ НАДО! Просто оставить под нее div на нижнем слое, сам буду подключать движок lealetJS ...

    Верстка макета
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад