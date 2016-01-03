MatasDragonV

У нас для клиента разработана кастомная система отчетности по Лидам. Суть – при изменении статуса лидов в доп поле пишется текущий ответственный за Лид. Так как над лидом работает несколько ответственных, таким способом фиксируется кто ...
5 лет в IT! Сертифицированный партнер Битрикс.
ВНИМАНИЕ! Работы выполняются без предоплаты только на нашей хостинговой площадке БЕЗ
предоставления доступа к исходникам Заказчику. Доступ предоставляется
только после полной оплаты за выполненный проект.
Если нужна работа на сервере заказчика - предоплата не менее 50% от суммы проекта.
Если вы:
- Меняете техническое задание каждый час, считаете что все доделки к проекту, не указанные в первоначальном техническом задании должны
производиться бесплатно;
- При тестировании результатов работ пишите что "Ничего не работает!" и отказываетесь давать какие-либо комментарии для диагностики проблемы,
- Настойчиво звоните мне на телефон или скайп после 19.00 мск, из-за того что "кнопка на сайте немного не того цвета";
- При приемке результатов пишите "поиграйтесь с расположением кнопки, попробуйте различные варианты";
- После приемки в течение недели пишите что деньги за работу перечислим "завтра";
- Недоплачиваете часть денег за работу, по причине что "они кончились, заболела собака заказчика, детям срочно нужна новая вилла на Канарах";
- Тянете время при приемке работ, затем вините меня в срыве сроков;
считая что я должен найти ее сам;
Мое портфолио
Часть моих работ вы всегда можете найти в моем портфолио по адресу http://www.2mhost.ru. Оно постоянно пополняется хорошими заказчиками и проектами :)
- $80Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $85
Сверстать 3 страницы, адаптивность на устройствах не нужна, на мобильных устройствах проставить просто масштабирование страницы по экрану. Для спеца – максимум день делов. Некоторые карусели будем упрощать и делать статикой – будет обсуждаться. Приоритет выбора исполнителя ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Сверстать 6 макетов макетов. Фактически 2 разных макета, в остальных только небольшие различия. Часть макетов тут: yadi.sk/d/ZGhVi8Goky9NT Остальные 2 готовятся. Интерактивную карту ВЕРСТАТЬ НЕ НАДО! Просто оставить под нее div на нижнем слое, сам буду подключать движок lealetJS ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт8 лет назад