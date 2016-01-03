MatasDragonV

ИТ Центр 2М - 5+ лет в IT - Сертифицированный партнер 1с-Битрикс!

5 лет в IT! Сертифицированный партнер Битрикс.

ВНИМАНИЕ! Работы выполняются без предоплаты только на нашей хостинговой площадке БЕЗ

предоставления доступа к исходникам Заказчику. Доступ предоставляется

только после полной оплаты за выполненный проект.

Если нужна работа на сервере заказчика - предоплата не менее 50% от суммы проекта.

Если вы:

Меняете техническое задание каждый час, считаете что все доделки к проекту, не указанные в первоначальном техническом задании должны производиться бесплатно;

При тестировании результатов работ пишите что "Ничего не работает!" и отказываетесь давать какие-либо комментарии для диагностики проблемы,

считая что я должен найти ее сам; Настойчиво звоните мне на телефон или скайп после 19.00 мск, из-за того что "кнопка на сайте немного не того цвета";

При приемке результатов пишите "поиграйтесь с расположением кнопки, попробуйте различные варианты";

После приемки в течение недели пишите что деньги за работу перечислим "завтра";

Недоплачиваете часть денег за работу, по причине что "они кончились, заболела собака заказчика, детям срочно нужна новая вилла на Канарах";

Тянете время при приемке работ, затем вините меня в срыве сроков;

...то не пишите мне пожалуйста и не предлагайте проекты, я с вами работать не буду.

Мое портфолио

Часть моих работ вы всегда можете найти в моем портфолио по адресу http://www.2mhost.ru. Оно постоянно пополняется хорошими заказчиками и проектами :)