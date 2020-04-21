MatashovaA

Веб-дизайн сайтов

Привет!

Меня зовут Александра.

Я занимаюсь разработкой сайтов, таких как сайт-визитка, лендинг, интернет-магазин.

Все мои работы вы можете посмотреть здесь sitesdesign.ru/

Так как я только начала заниматься созданием сайтов, цена за проект будет составлять 1000-5000р., первые 2-3 работы сделаю за отзыв бесплатно!

В среднем, срок выполнения работы 7-10 дней

Такие нюансы, как дизайн сайта, оплата, сроки и передача сайта, обсуждаются уже конкретно с заказчиком.