MatashovaA

Веб-дизайн сайтов
Привет!
Меня зовут Александра.
Я занимаюсь разработкой сайтов, таких как сайт-визитка, лендинг, интернет-магазин.
Все мои работы вы можете посмотреть здесь sitesdesign.ru/
Так как я только начала заниматься созданием сайтов, цена за проект будет составлять 1000-5000р., первые 2-3 работы сделаю за отзыв бесплатно!
В среднем, срок выполнения работы 7-10 дней
Такие нюансы, как дизайн сайта, оплата, сроки и передача сайта, обсуждаются уже конкретно с заказчиком.
Действие аккаунта приостановлено!