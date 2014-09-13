Опыт работы
Лето 2000 телекомпания «Инфосервис» Когалым
Корреспондент программы новостей
• Поиск новостей.
• Выезд на место событий, интервью.
• Написание закадрового текста, начитка.
2001 газета «Московский комсомолец в Тюмени» Тюмень
Внештатный корреспондент
• Освещение городских событий и проблем.
• Поиск рекламодателей, продажа рекламной площади, написание рекламных текстов.
2003-2004 журнал «Я покупаю. Тюмень» Тюмень
Внештатный корреспондент
• Написание рекламных текстов, интервью, репортажей.
Ноябрь 2003- май 2006 журнал «Я покупаю. Тюмень» Тюмень
Руководитель рубрики «Движение»
• Работа с клиентской базой, поиск новых клиентов, активные продажи.
• Планирование рубрики.
• Ведение отчетных документов, заключение договоров, работа с дебиторской задолжностью.
• Повышение квалификации на тренингах в г. Москва.
• Написание рекламных текстов, интервью, репортажей.
Октябрь 2006 – Август 2007
Руководитель проекта «Тюменский Бизнес-журнал»
• Построение системы работы рекламного отдела.
• Планирование редакционного контента, прибыли.
• Обучение менеджеров рекламного отдела.
• Контроль за ведением рекламодателя и за процессом продаж, готовности контента.
• Составление базы распространения журнала.
Февраль 2008 - сентябрь 2010
Руководитель проектов Тюменская Киностудия "1 ряд"
- Написание закадровых текстов, слоганов, концепций, сценариев.
- Ведение сайтов, редактирование, написание текстов для сайтов.
- Административная работа.
Декабрь 2010 - наст. время
Контент-менеджер, редактор интернет-проектов.
- Опыт создания интернет-площадок полностью с НУЛЯ (планирование, выбор ниши, оформление, seo-оптимизация).
- Наполнение сайтов seo-оптимизированным контентом, с помощью которого с поисковых систем приходит 90% уникальных посетителей (примеры моих текстов можно посомотреть здесь http://my-docs.ru, http://love-log.ru).
- Опыт создания с нуля базы подписчиков общей численностью около 3000 адресов.
- Большой и успешный опыт работы в ЯндексДирект, Google AdWords, тизерная реклама, продвижение через социальные сети, регистрация в каталогах сайтов и т.д.
Образование 1999-2004 Тюменский государственный университет Тюмень
• Факультет: Филологический, отделение журналистки.
• Специальность: Телевидение.
Увлечения: Чтение, писательство, фотография, шитье, рисование.
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