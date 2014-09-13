Копирайтер, контент-менеджер, руководитель интернет-проектов, директолог

Опыт работы

Лето 2000 телекомпания «Инфосервис» Когалым

Корреспондент программы новостей

• Поиск новостей.

• Выезд на место событий, интервью.

• Написание закадрового текста, начитка.

2001 газета «Московский комсомолец в Тюмени» Тюмень

Внештатный корреспондент

• Освещение городских событий и проблем.

• Поиск рекламодателей, продажа рекламной площади, написание рекламных текстов.

2003-2004 журнал «Я покупаю. Тюмень» Тюмень

Внештатный корреспондент

• Написание рекламных текстов, интервью, репортажей.

Ноябрь 2003- май 2006 журнал «Я покупаю. Тюмень» Тюмень

Руководитель рубрики «Движение»

• Работа с клиентской базой, поиск новых клиентов, активные продажи.

• Планирование рубрики.

• Ведение отчетных документов, заключение договоров, работа с дебиторской задолжностью.

• Повышение квалификации на тренингах в г. Москва.

• Написание рекламных текстов, интервью, репортажей.

Октябрь 2006 – Август 2007

Руководитель проекта «Тюменский Бизнес-журнал»

• Построение системы работы рекламного отдела.

• Планирование редакционного контента, прибыли.

• Обучение менеджеров рекламного отдела.

• Контроль за ведением рекламодателя и за процессом продаж, готовности контента.

• Составление базы распространения журнала.

Февраль 2008 - сентябрь 2010

Руководитель проектов Тюменская Киностудия "1 ряд"

- Написание закадровых текстов, слоганов, концепций, сценариев.

- Ведение сайтов, редактирование, написание текстов для сайтов.

- Административная работа.

Декабрь 2010 - наст. время

Контент-менеджер, редактор интернет-проектов.

- Опыт создания интернет-площадок полностью с НУЛЯ (планирование, выбор ниши, оформление, seo-оптимизация).

- Наполнение сайтов seo-оптимизированным контентом, с помощью которого с поисковых систем приходит 90% уникальных посетителей (примеры моих текстов можно посомотреть здесь http://my-docs.ru, http://love-log.ru).

- Опыт создания с нуля базы подписчиков общей численностью около 3000 адресов.

- Большой и успешный опыт работы в ЯндексДирект, Google AdWords, тизерная реклама, продвижение через социальные сети, регистрация в каталогах сайтов и т.д.

Образование 1999-2004 Тюменский государственный университет Тюмень

• Факультет: Филологический, отделение журналистки.

• Специальность: Телевидение.

Увлечения: Чтение, писательство, фотография, шитье, рисование.