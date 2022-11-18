Matiukha_Serhii

Ключевая информация:
- Опыт работы в сфере IT более 10 лет.
- Python.
- Data Science, Data analysis, Machine Learning.
- Power BI.
- Знания в линейной алгебре, математическом анализе, теории вероятности, статистике.
- Библиотеки: numpy, scipy, pandas, skilearn, mathplot, Tensorflow, PyTorch.
• Донбасская государственная машиностроительная академия (Краматорск, Украина)
Год окончания 2015
аналитик информационных систем, факультет системы и методы принятия решений (специалист)
• Донбасская государственная машиностроительная академия (Краматорск, Украина)
Год окончания 2014
специалист в системном анализе, факультет системный анализ (бакалавр)
• Донецкий политехнический техникум (Донецк, Украина)
Год окончания 2010
программист, факультет эксплуатация систем обработки информации и принятия решений (младший специалист)
Опыт работы:
• Инженер по автоматизированным системам управления производством
сен 2016 - настоящее время
ООО "Шахтостроительная компания"
• Инженер программист
окт 2014 - сен 2016 (2 года)
ОАО Донецксталь
• Программист
фев 2011 - окт 2014 (3 года 9 мес)
ОАО Донецксталь
• Мастер по ремонту оборудования
янв 2010 - фев 2011 (1 год 2 мес)
ЧАО Ремтехсервис