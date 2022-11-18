Matiukha_Serhii

Сергей Matiukha_Serhii

 
33 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Data Analyst

Ключевая информация:

  • Опыт работы в сфере IT более 10 лет.
  • Python.
  • Data Science, Data analysis, Machine Learning.
  • Power BI.
  • Знания в линейной алгебре, математическом анализе, теории вероятности, статистике.
  • Библиотеки: numpy, scipy, pandas, skilearn, mathplot, Tensorflow, PyTorch.
Курси, тренінги, сертифікати: • Нейронные сети и компьютерное зрение (Samsung Research Russia Open Education) • Машинное обучение (ОмГТУ) • Программирование на Python (Bioinformatics Institute)Образование:

• Донбасская государственная машиностроительная академия (Краматорск, Украина)

Год окончания 2015

аналитик информационных систем, факультет системы и методы принятия решений (специалист)

• Донбасская государственная машиностроительная академия (Краматорск, Украина)

Год окончания 2014

специалист в системном анализе, факультет системный анализ (бакалавр)

• Донецкий политехнический техникум (Донецк, Украина)

Год окончания 2010

программист, факультет эксплуатация систем обработки информации и принятия решений (младший специалист)

Опыт работы:

• Инженер по автоматизированным системам управления производством

сен 2016 - настоящее время

ООО "Шахтостроительная компания"

• Инженер программист

окт 2014 - сен 2016 (2 года)

ОАО Донецксталь

• Программист

фев 2011 - окт 2014 (3 года 9 мес)

ОАО Донецксталь

• Мастер по ремонту оборудования

янв 2010 - фев 2011 (1 год 2 мес)

ЧАО Ремтехсервис