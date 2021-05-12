Matreshka_Ivan

Иван Матрешка Matreshka_Ivan

 
32 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Тестирование сервиса оплаты

    Поспособствовать улучшению компонентов интерфейса сервиса и снижению рисков неправильного функционала. Описание задания: Необходимо тестировать оплату на сайте с банковских карт Азейрбайджана и Казахстана. Операции без рисков, за выполнение заданий вы получите 7 долларов в день + ...

    Тестирование сайтов1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Тестирование сервиса оплат

    Поспособствовать улучшению компонентов интерфейса сервиса и снижению рисков неправильного функционала. Описание задания: Необходимо тестировать оплату на сайте с банковских карт Украины. Операции без рисков, за выполнение заданий вы получите 200 гривен в день + компенсация всех ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Тестирование сервиса оплат

    Поспособствовать улучшению компонентов интерфейса сервиса и снижению рисков неправильного функционала. Описание задания: Необходимо протестировать оплату на сайте с банковских карт Украины. Операции без рисков, за выполнение заданий вы получите х2 от суммы перевода. В отклики напишите ...

    Тестирование сайтов3 заявки
    Закрыт
    3 года назад