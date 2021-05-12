Matreshka_Ivan

Поспособствовать улучшению компонентов интерфейса сервиса и снижению рисков неправильного функционала. Описание задания: Необходимо тестировать оплату на сайте с банковских карт Азейрбайджана и Казахстана. Операции без рисков, за выполнение заданий вы получите 7 долларов в день + ...
Иван Матрешка Matreshka_IvanMatreshka_Ivan
32 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Тестирование сайтов1 заявкаЗакрыт2 года назад
Поспособствовать улучшению компонентов интерфейса сервиса и снижению рисков неправильного функционала. Описание задания: Необходимо тестировать оплату на сайте с банковских карт Украины. Операции без рисков, за выполнение заданий вы получите 200 гривен в день + компенсация всех ...Копирайтингнет заявокЗакрыт2 года назад
Поспособствовать улучшению компонентов интерфейса сервиса и снижению рисков неправильного функционала. Описание задания: Необходимо протестировать оплату на сайте с банковских карт Украины. Операции без рисков, за выполнение заданий вы получите х2 от суммы перевода. В отклики напишите ...Тестирование сайтов3 заявкиЗакрыт3 года назад