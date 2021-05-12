Matreshka_Ivan

Поспособствовать улучшению компонентов интерфейса сервиса и снижению рисков неправильного функционала. Описание задания: Необходимо тестировать оплату на сайте с банковских карт Азейрбайджана и Казахстана. Операции без рисков, за выполнение заданий вы получите 7 долларов в день + ...