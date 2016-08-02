Matrevich_E

Выполнение заказов - быстро, недорого и креативно

Студент по специальности "Страноведение". Специальность включает в себя такие профессии: политолог-международник, переводчик 2-х языков.

О себе:

Полное средние образование, золотая медаль и высокий бал аттестата.

Принимала участие в городских конкурсах и олимпиадах, где занимала призовые места.

Активная, креативная девушка.

Со всей ответственностью отношусь к поставленным задачам, готова выслушать ваши предложения и найти компромисс в любых ситуациях.

Умею быстро сконцентрироваться на работе и выполнить её быстро, качественно и креативно (если это необходимо!)