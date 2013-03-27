Образование.

Высшее (подготовка специалистов).

Закончила Сочинский государственный университет филиал в г.Анапа. Специальность «Социально-культурный сервис и туризм» .

Деятельность.

Опыта работа нет, но с удовольствием возьмусь за переводы (знание русского, английского и итальянского языков), а также редактирование и корректировка текстов.

Немного о себе.

Во время учебной деятельности проходила практику в США по программе "Work&Travel" - продолжительность 4 месяца. Также на последнем курсе и после окончания работала в отеле категории пять звезд в качестве администратора - "Служба приема и размещения".

На данный момент проживаю в Италии и изучаю итальянский язык на базе языковой школы.

Я энергичная и жизнерадостная. Ценю в себе ответственность, исполнительность, порядочность, умение организовать рабочий процесс, коммуникабельность и пунктуальность.

На данный момент обладаю большим количеством свободного времени, использование которого с удовольствием направлю на создание благ! =)