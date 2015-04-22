javascript developer

- javascript ("чистый", jQuery, AJAX)

- PHP (без использования фреймворков)

- Java (Java SE, JavaFX, немного нативной Java под Android)

- html5 css3

- MVC

- понимание и опыт работы с сетевыми протоколами HTTP, SMPP, SMTP, FTP посредством XML, JSON, BSON, доводилось работать с FIX-протоколом

- MySQL, опыт разработки проектов средней нагруженности (~20 млн записей в сутки). на данный момент изучаю MongoDB.

- опыт работы с Git + Jira, TortoiseSVN + Mantis

буду рад принять участие в интересном проекте, с CMS просьба не беспокоить. всей душой люблю Разработку с большой буквы, RIA и большие многофункциональные веб-сервисы - вижу в этой сфере большие перспективы, неустанно набираюсь опыта такого рода разработки, но также рассмотрю и другие предложения.

готов работать по будням 4-5 часов в день (с 19.30 по Московскому времени), по 9-10 часов в выходные дни.