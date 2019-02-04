MatveiAnisimov

Данные будут браться из бэкэнда.
- $15HTML-верстка7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $3
Необходимо добавить на сайт 1.Установка счетчика Яндекс.Метрики. 2.Интеграция счетчика в сервис Rookee.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $6
Необходимо добавить на два сайта 1Установка счетчика Яндекс.Метрики. 2Интеграция счетчика в сервис Rookee. 3. Настроить обратный звонок на почту (чтобы заявки приходили на определенную почту)Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $3
Нужно сделать шапку под навигацией с адресом,телефоном и кнопками соц.сетей. Работа не сложная. Для профессионала работы на минут 20.HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть виджет от живосайта с опросом. Нужно только изменить дизайн опроса. Всё объясню потенциальному исполнителю. Работы специалисту в этой области на 30 минут.HTML-верстка6 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть виджет от живосайта с опросом. Нужно только изменить дизайн опроса. Всё объясню потенциальному исполнителю.HTML-верстка6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
Разработка логотипа для студии маникюра. Подробное ТЗ потенциальному исполнителю.Логотипы и Знаки9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
Разработка логотипа для студии маникюра, что-то типа цветочка Розово-персикового цвета на белом фоне. С надписью the nail kitchen.Логотипы и Знаки24 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $1
Нужно узнать шрифт логотипаШрифты7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
Есть статический логотип,нужно сделать из него анимацию.Анимация1 исполнительЗавершен5 лет назад