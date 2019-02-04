MatveiAnisimov

Андрей,профи в своём деле. Сделал по моему ТЗ всё быстро,качественно и недорого. Несколько раз делал корректировки по моему запросу,хотя даже этого не было в ТЗ. Поэтому крайне рекомендую как отзывчивого,надёжного человека и отличного специалиста. Очень доволен остался результатом. Буду обращаться снова.