MatveiAnisimov

Анисимов Матвей MatveiAnisimov

 
48 летРоссия/Агрыз
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
andand
Андрей 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$3
10 баллов
5 лет назад
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Сотрудничеством доволен. Рекомендую.
Андрей,профи в своём деле. Сделал по моему ТЗ всё быстро,качественно и недорого. Несколько раз делал корректировки по моему запросу,хотя даже этого не было в ТЗ. Поэтому крайне рекомендую как отзывчивого,надёжного человека и отличного специалиста. Очень доволен остался результатом. Буду обращаться снова.
Ответный отзыв
Val_Mond
Виктор 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
$8
10 баллов
5 лет назад
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Приятно было сотрудничать! Обращайтесь
Отличный исполнитель. Выполнил работу на 5+ Очень рад,что именно с ним работаю. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв