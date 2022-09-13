Frontend developer

Увлечен веб-технологиями. Мне нравится видеть результат своей работы и стараюсь делать работу так, чтобы потом ей можно было гордиться. Я очень общительный человек, мне интересно заводить новые знакомства и идти к новым вершинам вместе с командой.

Стек: JavaScript, Node Js, React, Next Js, Redux (инструментарий), MySQL, MongoDB, DynamoDB, Express, HTML, CSS, Sass, Less, CSS-in-JS, Styled-components, Rest API

Инструменты: WebStorm, Git, GitLab, GitHub, Heroku, Figma, Adobe Photoshop, Postman.