Matvey_Novikov

Помогаю запустить рекламу и получать потенциальных клиентов от 30 рублей в Facebook, Вконтакте и Instagram

МОЙ САЙТ http://matveynovikov.tilda.ws/

МОИ УСЛУГИ

ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА ВКОНТАКТЕ

создаю базу целевой аудитории с прямыми или косвенными интересами к продуктам компании, анализирую, выделяю среди них аудиторию для b2b-сделок. База формируется путем выборки, парсинга сотен тематических групп и сообществ

анализирую активность ключевых пользователей, сегментируем ЦА

создаю кампанию с ретаргетингом рекламы Вконтакте по выбранной базе

предоставляю отчеты о проделанной работе, вместе с заказчиком анализирую эффективность кампании, выполняю мониторинг и управление таргет рекламой ВК.

ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА FACEBOOK И INSTAGRAM

Составляю медиа-план, выбираю стратегию продвижения компании.

Провожу подробный анализ целевой аудитории и конкурентов.

Создаю и запускаю подходящий формат рекламных объявлений в зависимости от целей заказчика.

Вношу необходимые корректировки в рекламные объявления, провожу A/B тесты и аналитику для повышения эффективности.

Оцениваю эффективность, обратную связь, составляю отчет.

Цены на мои услуги:

Консультация по рекламе в FB или VK - Бесплатно

Ведение рекламной компании в месяц - 3000р

Настройка рекламы Вконтакте - 4000р

Настройка рекламы Facebook и Instagram - 6000р

Комплексная настройка рекламы в FB и VK - 7900р

УСПЕШНЫЕ КЕЙСЫ МОИХ КЛИЕНТОВ

- Продажа букетов в коробке

- Продажа юридических услуг

- Продажа оптовых товаров из Китая

И ещё более 13 кейсов в портфолио клиентов.