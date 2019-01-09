Matvey_Novikov

Матвей Новиков Matvey_NovikovMatvey_Novikov
25 летРоссия/Красноярск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Помогаю запустить рекламу и получать потенциальных клиентов от 30 рублей в Facebook, Вконтакте и Instagram
МОЙ САЙТ http://matveynovikov.tilda.ws/
МОИ УСЛУГИ
ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА ВКОНТАКТЕ
- создаю базу целевой аудитории с прямыми или косвенными интересами к продуктам компании, анализирую, выделяю среди них аудиторию для b2b-сделок. База формируется путем выборки, парсинга сотен тематических групп и сообществ
- анализирую активность ключевых пользователей, сегментируем ЦА
- создаю кампанию с ретаргетингом рекламы Вконтакте по выбранной базе
- предоставляю отчеты о проделанной работе, вместе с заказчиком анализирую эффективность кампании, выполняю мониторинг и управление таргет рекламой ВК.
- Составляю медиа-план, выбираю стратегию продвижения компании.
- Провожу подробный анализ целевой аудитории и конкурентов.
- Создаю и запускаю подходящий формат рекламных объявлений в зависимости от целей заказчика.
- Вношу необходимые корректировки в рекламные объявления, провожу A/B тесты и аналитику для повышения эффективности.
- Оцениваю эффективность, обратную связь, составляю отчет.
Консультация по рекламе в FB или VK - Бесплатно
Ведение рекламной компании в месяц - 3000р
Настройка рекламы Вконтакте - 4000р
Настройка рекламы Facebook и Instagram - 6000р
Комплексная настройка рекламы в FB и VK - 7900р
УСПЕШНЫЕ КЕЙСЫ МОИХ КЛИЕНТОВ
- Продажа букетов в коробке
- Продажа юридических услуг
- Продажа оптовых товаров из Китая
И ещё более 13 кейсов в портфолио клиентов.
Действие аккаунта приостановлено!