Matyushkin

Проектные и разовые работы, стандартизация, каталогизация, планирование, надежность, расчеты, консультации, аудиты, по России удаленно и с выездом
- Деятельность по обучению пользователей
- Деятельность в области каталогизации ТМЦ, работ, услуг, ремонтов и прочее
- Деятельность по сопровождению компьютерных систем
- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- Деятельность в области технического регулирования и стандартизации
- Предоставление технических консультаций
- Проектные работы по интегрированию и работе систем учета работ, надежности, планирования и движения ТМЦ
- Составление актов технической готовности, актов освидетельствования скрытых работ, общих журналов, журналов АКЗ, актов ПНР, актов КС11, разработка графиков ПНР, ППР
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