Matyushkin

Проектные и разовые работы, стандартизация, каталогизация, планирование, надежность, расчеты, консультации, аудиты, по России удаленно и с выездом

- Деятельность по обучению пользователей

- Деятельность в области каталогизации ТМЦ, работ, услуг, ремонтов и прочее

- Деятельность по сопровождению компьютерных систем

- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

- Деятельность в области технического регулирования и стандартизации

- Предоставление технических консультаций

- Проектные работы по интегрированию и работе систем учета работ, надежности, планирования и движения ТМЦ

- Составление актов технической готовности, актов освидетельствования скрытых работ, общих журналов, журналов АКЗ, актов ПНР, актов КС11, разработка графиков ПНР, ППР