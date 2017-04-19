Приветствую!

Предлагаем услуги в:

- разработке и дизайне логотипов, визиток, флаеров, листовок, обложек, меню;

- разработке рекламных баннеров на сайты;

- презентации в PowerPoint.

Что мы просим от заказчика:

- понятное техническое задание.- пожелания

Что Вы получаете:

- три образца продукции из которых выбираете подходящий;

- доведение и правки выбранного образца;

- окончательный результат высылается Заказчику в нужном ему формате;

- исходник предоставляется по договоренности.

Чего мы не делаем:

- исправление чужих работ.