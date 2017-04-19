Приветствую!
Предлагаем услуги в:
- разработке и дизайне логотипов, визиток, флаеров, листовок, обложек, меню;
- разработке рекламных баннеров на сайты;
- презентации в PowerPoint.
Что мы просим от заказчика:
- понятное техническое задание.- пожелания
Что Вы получаете:
- три образца продукции из которых выбираете подходящий;
- доведение и правки выбранного образца;
- окончательный результат высылается Заказчику в нужном ему формате;
- исходник предоставляется по договоренности.
Чего мы не делаем:
- исправление чужих работ.