MavrinVA1703

Маркетинг/ smm/ seo/ Лендинг/ продвижение/ создание сайтов и тд.

В сфере маркетинга более 4-х лет. Закончил 16 курсов, от таргета и смм до бизнес маркетинга. Имею педагогической образование. Чем занимаюсь сейчас:

1. Обучаю

2. Работаю с бизнесменами, блогерами и специалистами в различных сферах обучения и тренингов.

3. Провожу консультации по маркетингу и бизнес стратегиям.

4. Анализ конкурентов и ниши

5. Разработка стратегии и бизнес плана