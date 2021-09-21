MavrinVA1703

Владислав Маврин MavrinVA1703MavrinVA1703
27 летРоссия/Казань
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Маркетинг/ smm/ seo/ Лендинг/ продвижение/ создание сайтов и тд.
В сфере маркетинга более 4-х лет. Закончил 16 курсов, от таргета и смм до бизнес маркетинга. Имею педагогической образование. Чем занимаюсь сейчас:
1. Обучаю
2. Работаю с бизнесменами, блогерами и специалистами в различных сферах обучения и тренингов.
3. Провожу консультации по маркетингу и бизнес стратегиям.
4. Анализ конкурентов и ниши
5. Разработка стратегии и бизнес плана
Действие аккаунта приостановлено!