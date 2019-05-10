Max-i-mus

Максим Достов Max-i-mus

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
17%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Egor9782
30 летРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
4 года назад
Продвижение в ютубе
Отличный заказчик, дал четкое тз, всегда был на связи. Рекомендую!
Ответственный и адекватный исполнитель, рекомендую
Ответный отзыв
master_elena
Елена 
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$550
10 баллов
4 года назад
Создать сайт
Рекомендую.
Пока еще сайт в работе
Ответный отзыв
maximentuss
Максим 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$5
10 баллов
4 года назад
Ускорение лендинга
Хорошая связь, быстрая оплата. Рекомендую.
Максим проделал качественную и профессиональную работу по ускорению лендинга. Результат радует. Буду еще обращаться.
Ответный отзыв