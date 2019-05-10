Нужно скопировать дизайн сайта в фигме...
- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт2 года назад
- $1
Нужно сейчас зайти на сайт в яндексе. Задание для жителей СПБКопирайтингнет заявокЗакрыт2 года назад
Нужно переделать фильтр на сайте twoya-kuhnya.ru , чтобы формировал правильно смежные урлыВеб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Нарисовать в фигме современный дизайн для мебельного сайта (шкафы ) Пока три страницы: Главная, категории и карточка. Хотелось чтобы взялся за работу специалист который знает где какие блоки лучше разместить. И который сможет предложить дельные ...Дизайн сайтов81 заявкаЗакрыт3 года назад
Просел сайт и в связи с этим нужно провести аудит, устранить технические ошибки которые возможно появились и начали препятствовать росту сайта. Если все будет хорошо, то продолжим сотрудничество. Сайт twoya-kuhnya.ruТестирование сайтов2 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно внести исправления на сайте согласно тз сеошникаВеб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно устранить проблемы сайта twoya-kuhnya.ru. Подробности напишу в личкуТестирование сайтов13 заявокЗакрыт3 года назад
Нужны отзывы, два в яндекс справочнике, один в отзовике. Задание для тех кто уже имеет опыт в этом деле...Копирайтинг15 заявокЗакрыт4 года назад
Нужны отзывы о компании. Два в яндекс справочнике, один в отзовикеПоисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сео продвижение для сайта kuhni-w-spb.ru . Просьба указывать бюджет и ориентировочные сроки.Поисковые системы (SEO)36 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно оптимизировать ролики, накрутить просмотры и лайки и немного подписчиковСоциальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно оптимизировать три ролика и на один ролик наложить водяной знакВидеомонтаж1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно внести правки на сайте, разместить картинки на главной странице, изменить текст... Там есть причина из за которой добавить картинки не так просто. Подробности отправлю в личкуНаполнение сайтов12 заявокЗакрыт4 года назад
[table]ЗадачаТребуется ускорить лендинг [url=https://mebel-w-spb.ru/]https://mebel-w-spb.ru/[/url] до зеленой зоны для компов и мобильных устройств. Лендинг на html[/table]HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно адаптировать лендинг mebel-w-spb.ru под все устройства. Чтобы на adaptivator.ru было 100%. Лендинг на html, верстка bootstrap. Цена договорная.HTML-верстка13 заявокЗакрыт4 года назад
[table] Требуется опытный специалист по созданию сайта по мебельной тематике. Сайт на основе каталога и фильтра. В конечном итоге хотелось бы получить быстрый и легкий сайт по приемлемой цене.[/table]Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно раздобыть фото кухонь, сделанные в разных ракурсах на дому у клиентов. Фотографируемые кухни должны быть красивые и в современном стиле. Задание для тех, у кого есть знакомые, связанные с производством мебели.Обработка фотографий6 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно ускорить сайт moi-shkaf.ru до зеленой зоны для компов и мобил.Тестирование сайтов10 заявокЗакрыт5 лет назад
Задание для тех у кого есть знакомые которые связаны с мебельным производством. Нужны для сайта видео ролики производства кухонь, различных процессов изготовления или сборки на дому у заказчиков....Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно разместить пару отзывов на отзовике, если у вас есть аккаунт с рейтингом чуть выше 1 и город Санкт ПетербургКопирайтинг2 заявкиЗакрыт5 лет назад