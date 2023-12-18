Max2001250

Максим Федько Max2001250

 
23 года
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Меня Зовут Максим

Сделаю перевод быстро и качественно!

Спокійно ставлюся до рутини, усидливий, але й швидкий темп роботи мене не лякає.

Відкритий до інновацій.

У складній ситуації здатний прийняти одноосібне рішення, хоча віддаю перевагу командній роботі, в якій є взаємодія і конструктивне обговорення проблеми з колегами.

Своєю сильною стороною вважаю навичку довгострокового планування — намагаюся завжди виконувати поставлене завдання якісно та у встановлені терміни.

Портфолио

Переводы
нет отзывов
$20/час
от $300от 12 дней
#5330