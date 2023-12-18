Меня Зовут Максим

Сделаю перевод быстро и качественно!

Спокійно ставлюся до рутини, усидливий, але й швидкий темп роботи мене не лякає.

Відкритий до інновацій.

У складній ситуації здатний прийняти одноосібне рішення, хоча віддаю перевагу командній роботі, в якій є взаємодія і конструктивне обговорення проблеми з колегами.

Своєю сильною стороною вважаю навичку довгострокового планування — намагаюся завжди виконувати поставлене завдання якісно та у встановлені терміни.