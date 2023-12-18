Меня Зовут Максим
Сделаю перевод быстро и качественно!
Спокійно ставлюся до рутини, усидливий, але й швидкий темп роботи мене не лякає.
Відкритий до інновацій.
У складній ситуації здатний прийняти одноосібне рішення, хоча віддаю перевагу командній роботі, в якій є взаємодія і конструктивне обговорення проблеми з колегами.
Своєю сильною стороною вважаю навичку довгострокового планування — намагаюся завжди виконувати поставлене завдання якісно та у встановлені терміни.
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- Перевод текстов8 просмотров
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