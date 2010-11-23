MaxFlyB

Максим MaxFlyB

 
44 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн сайта и логотипа

    Необходимы: дизайн сайта и логотипа. Информационый сайт о загородном строительстве, никаких фотографий улыбающихся мужчин, женщин собак, детей и прочей живности, как и картинок из фотобанка. Есть понимание, чего хочется, а чего нет, т.е. голову морочить не ...

    Дизайн сайтаЛоготип для сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Информационный портал

    Информационный портал включающий в себя личный кабинет пользователей, форум, доску объявлений, обратную связь, возможно встроенный агент аля скайп. Желательно наличие подобных проектов в партфолио.

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен сайт-визитка компании

    $500

    Часть картинок имеют возможность увеличения при нажатии Жжелательно: обратная связь с функцией capture - и с возможностью выбора темы сообщения должна быть возможность самостоятельно менять название кнопок горизонтальных и вертикальных меню должна быть возможность добавлять строки правого и ...

    Сайт-визитка
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
colorit_design
Ольга 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта и логотипа
Максим отличный заказчик! Спасибо за интересные проекты. Рекомендую!
Отработанно всё на отлично, не с мотря на такого "капризного" клиента как я, лучшей рекомендацией является то, что мы с Ольгой продолжаем сотрудничество по другим моим пректам. Ольге отдельное спасибо за креатив и ТЕРПЕНИЕ! :)
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