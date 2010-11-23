Необходимы: дизайн сайта и логотипа. Информационый сайт о загородном строительстве, никаких фотографий улыбающихся мужчин, женщин собак, детей и прочей живности, как и картинок из фотобанка. Есть понимание, чего хочется, а чего нет, т.е. голову морочить не ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Информационный портал включающий в себя личный кабинет пользователей, форум, доску объявлений, обратную связь, возможно встроенный агент аля скайп. Желательно наличие подобных проектов в партфолио.Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Часть картинок имеют возможность увеличения при нажатии Жжелательно: обратная связь с функцией capture - и с возможностью выбора темы сообщения должна быть возможность самостоятельно менять название кнопок горизонтальных и вертикальных меню должна быть возможность добавлять строки правого и ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Отзывы фрилансеров
$150
10 баллов
10 лет назад
Максим отличный заказчик! Спасибо за интересные проекты. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отработанно всё на отлично, не с мотря на такого "капризного" клиента как я, лучшей рекомендацией является то, что мы с Ольгой продолжаем сотрудничество по другим моим пректам. Ольге отдельное спасибо за креатив и ТЕРПЕНИЕ! :)