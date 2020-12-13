Работа с Логотипами, рекламами и 3D.
Здравствуйте.
Меня зовут Максим. Являюсь студентом и занимаюсь разработкой логотипов и сопутствующего фирменного стиля для компаний различной сферы деятельности.Для меня время и время своих клиентов ценно, поэтому выполняю работу максимально быстро и качественно. Так же творчески подхожу к выполнению проектов, за которые берусь.
Владения программами:
Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Blender 3D.
Для связи можно написать тут.
Буду рад сотрудничать.