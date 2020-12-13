Работа с Логотипами, рекламами и 3D.

Здравствуйте.

Меня зовут Максим. Являюсь студентом и занимаюсь разработкой логотипов и сопутствующего фирменного стиля для компаний различной сферы деятельности.Для меня время и время своих клиентов ценно, поэтому выполняю работу максимально быстро и качественно. Так же творчески подхожу к выполнению проектов, за которые берусь.

Владения программами:

Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Blender 3D.

Для связи можно написать тут.

Буду рад сотрудничать.