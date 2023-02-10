Привет! Меня зовут Макс, и моя цель - сделать фриланс своей любимой и главной в жизни работой.

В детстве я мечтал стать учителем, в 2012 поступил на юридический, а в 2018 - на экономиста. Уже догадываетесь, чем все закончилось?.. Все верно. Мне 31, и я в поиске нормальной работы.

Мои навыки это русский язык, а из техники есть телефон с интернетом. То есть я готов к любой работе, для которой достаточно такого набора)

Если серьезно, то много лет я работал с договорами, следил за поставками и разруливал всевозможные накладки в этой цепочке. Начальство любило и жало руку, но время идет, страны меняются, и я снова начинаю меньше, чем с нуля.

Возьмите меня в свой проект, и сделаю для Вас все и даже больше.

Весь ваш, Макс.

ps А еще я уже совершенно не стрессоустойчив.