Создадим дизайн, который не захочется изменять

Здравствуйте! Меня зовут Максим. Я дизайнер и ретушер. Сделаем крутой дизайн, который не захочется изменять год (сезон или проект). Принципы которых придерживаюсь: аккуратно, понятно и логически продуманно.

Основной вид деятельности: графический дизайн. Второстепенный - полиграфия и web-дизайн.

Вы всегда можете мне написать в ВК (https://vk.com/mkc_10) или на почту ([email protected]) по вопросам сотрудничества.

C уважением, Михайленко Максим.