MaxMikhay

Максим Михайленко MaxMikhay

 
29 летРоссия/Омск
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Создадим дизайн, который не захочется изменять

Здравствуйте! Меня зовут Максим. Я дизайнер и ретушер. Сделаем крутой дизайн, который не захочется изменять год (сезон или проект). Принципы которых придерживаюсь: аккуратно, понятно и логически продуманно.

Основной вид деятельности: графический дизайн. Второстепенный - полиграфия и web-дизайн. 

Вы всегда можете мне написать в ВК (https://vk.com/mkc_10) или на почту ([email protected]) по вопросам сотрудничества.

C уважением, Михайленко Максим.

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$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
vasili1986
Василий 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 отзывов(-1)
$6
10 баллов
6 лет назад
Обработка 1 фотографии
Работа выполнена на отлично. Максим всегда на связи. Будем продолжать сотрудничать.
Заказчик всегда на связи. Грамотно и четко объясняет задание, будем сотрудничать дальше.
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