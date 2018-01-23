Создадим дизайн, который не захочется изменять
Здравствуйте! Меня зовут Максим. Я дизайнер и ретушер. Сделаем крутой дизайн, который не захочется изменять год (сезон или проект). Принципы которых придерживаюсь: аккуратно, понятно и логически продуманно.
Основной вид деятельности: графический дизайн. Второстепенный - полиграфия и web-дизайн.
Вы всегда можете мне написать в ВК (https://vk.com/mkc_10) или на почту ([email protected]) по вопросам сотрудничества.
C уважением, Михайленко Максим.
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$10
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
6 лет назад
Работа выполнена на отлично. Максим всегда на связи. Будем продолжать сотрудничать.
Ответный отзыв
Заказчик всегда на связи. Грамотно и четко объясняет задание, будем сотрудничать дальше.