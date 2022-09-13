Creative Web-designer

Уверенное знание программ работы с векторной и растровой графикой: Photoshop, Illustrator, CorelDraw; самостоятельность, оперативность, способность справляться с большим объемом задач; понимание современных тенденций в дизайне; творческий подход, нестандартное мышление, креативность. Разработка и редизайн сайта, верстка; обработка фотографий, подбор изображений под определенный контент.

Последние 5 лет изучал верстку сайтов и дизайн, в качестве хобби. Параллельно имею обширные познания в сфере обслуживания (6 лет опыта в различных сферах общепита и не только). Душа всегда лежала к творчеству. Имею множество различных хобби, в том числе связанных с музыкой. На счету есть несколько частных интересных проектов в области web-разработки. Постоянно нахожусь в поисках нестандартных, креативных, необычных, выходящих "за рамки" проектах, который не каждый может понять. Целеустремленный, могу долго работать без сна, пока не будет определенного нужного результата. Яркий, эмоциональный, впечатлительный. То что надо в общем!