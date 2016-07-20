Молодой, жаждущий получения как можно бОльшего опыта во всем, чем занимаюсь.

Могу начать с того, что одним из первых моих увлечений относительно компьютерных программ было изучение PhotoShop, я посещал множество форумов, где описывались те или иные уроки и через несколько лет уже свободно, но не на профессиональном уровне мог ориентироваться в этой программе. Все, что мне могло быть необходимо или необходимо людям, которые ничего в этом не смыслят - выполнял на ура!

Через некоторое время я столкнулся с программой по монтажу: в моем случае это iMovie, а после ее старший брат - Final Cut Pro. Наверное, монтаж - самая приятная для меня деятельность (конечно не считая, что я так же увлеченно занимался и до сих пор занимаюсь съемками).

Из тех умений, какие вряд ли понадобятся на этом сайте могу сказать, что уже 7 лет занимаюсь самостоятельно гитарой и все, что связано с музыкальной индустрией, после недавнего краха с музыкальной группой на время забросил эту деятельность.

Если по каким-то причинам Вы получили от меня заявку на выполнение той задачи, к которой я по описания дела иметь не могу - значит, что я абсолютно уверен, что не смотря на это справлюсь с тем, что от меня необходимо.

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