Аксёненко Дмитрий Олегович
Дата рождения: 30 июля 1994 г.
Гражданство: Украина
Телефон: +38(093) 047-66-81
Эл. почта: aksyon15@gmail.ru
Семейное положение:
в браке не состоял
Желаемый график работы: полный рабочий день
ЦельСоисканиедолжности
Образование[table]
2011 г. – наст.время
ЧГУ им. Петра Могилы
Специальность «Интеллектуальных информационных систем»
Квалификация: Программист
[/table]Опыт работы[table]
06.2012 — 08.2012 г.
Издание: Преступности.нет
Должность: соц. работник
— Осуществление социальных опросов;
— Работа непосредственно с людьми;
— Ведение отчетов.
06.2013 — 08.2013 г.
Николаевская областная филармония
Должность: охранник
02.2014 – 07.2014
ОТП Банк
Должность: Консультант
[/table] Профессиональные навыки и знания· Богатыйопыт работы с людьми разной возрастной, половой, социальной категорий
· Администратор ПК
· Высокое знание программ 3DsMax, Milkshape
· Базовое знание языков Pascal,C++
Знание иностранных языков
· Английскийязык — upper intermediate
· Русскийязык — отлично
· Украинскийязык — отлично
Прочее · Исполнительность, коммуникабельность, активность
· Быстрая обучаемость,доброжелательность, грамотная речь.