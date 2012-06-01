MaxRazin

Дмитрий MaxRazin

 
30 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Аксёненко Дмитрий Олегович

Дата рождения: 30 июля 1994 г.

Гражданство: Украина

Телефон: +38(093) 047-66-81

Эл. почта: aksyon15@gmail.ru

Семейное положение:

в браке не состоял

Желаемый график работы: полный рабочий день

ЦельСоисканиедолжности

Образование[table]

2011 г. – наст.время

ЧГУ им. Петра Могилы

Специальность «Интеллектуальных информационных систем»

Квалификация: Программист

 

[/table]Опыт работы[table]

06.2012 — 08.2012 г. 

Издание: Преступности.нет

Должность: соц. работник

— Осуществление социальных опросов;

— Работа непосредственно с людьми;

— Ведение отчетов.

 

06.2013 — 08.2013 г.

Николаевская областная филармония

Должность: охранник

 

02.2014 – 07.2014

ОТП Банк

Должность: Консультант

[/table] Профессиональные навыки и знания·        Богатыйопыт работы с людьми разной возрастной, половой, социальной категорий

·       Администратор ПК 

·       Высокое знание программ 3DsMax, Milkshape

·       Базовое знание языков Pascal,C++

Знание иностранных  языков

·        Английскийязык — upper intermediate  

·        Русскийязык — отлично

·        Украинскийязык — отлично

Прочее · Исполнительность, коммуникабельность, активность

               · Быстрая обучаемость,доброжелательность, грамотная речь.