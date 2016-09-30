Seo.ua Создание и продвижение сайтов, контекстная реклама

Компания "SEO.UA" признанный лидер на рынке. Уже более 10 лет мы успешно занимаемся созданием и продвижением собственных и клиентских проектов. Многолетний опыт позволяет показывать высокий уровень сервиса, гарантировать качество и сроки выполнения работ

Мы предлагаем вам комплексное продвижение с открытым бюджетом. Это наиболее прогрессивный метод продвижения сейчас в мире. Все европейские и американские компании занимаются именно комплексным интернет-маркетингом.

Для новых клиентов предусмотрен бонус – технический аудит сайта бесплатно!

Минимальный тарифный план предусматривает продвижение сайта по 49 запросам.

Мы можем подобрать дополнительные запросы или перенаправить бюджет на выбранные Вами.

Каждый месяц высылаем Вам отчет о проделанной работе: позиции в поисковых системах, сравнение с предыдущим отчетным периодом, отчет по ссылкам и аналитику.