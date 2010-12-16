MaxSheff

Максим MaxSheff

 
36 летРоссия/Хабаровск
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Качественный и современный дизайн по адекватной цене

Приветствую.

Полное портфолио здесь: www.sheffart.com

Опыт работы - более 10 лет

Веб-дизайн, UI/UX, проектирование сложных сервисов, логотипы, фирменные стили

Email для связи: me[dog]sheffart.ru

Портфолио
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$10/час
от $500от 7 дней
нет рейтинга