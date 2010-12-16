Качественный и современный дизайн по адекватной цене
Приветствую.
Полное портфолио здесь: www.sheffart.com
Опыт работы - более 10 лет
Веб-дизайн, UI/UX, проектирование сложных сервисов, логотипы, фирменные стили
Email для связи: me[dog]sheffart.ru
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Портфолио
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Дизайн сайтов
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$10/час
от 1 дня
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Фирменный стиль
нет отзывов
$10/час
от $500от 7 дней
нет рейтинга