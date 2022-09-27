MaxStation

Тот самый фрилансер, который выполняет работу только идеально

Имею среднее профессиональное образование "Техник по информационным системам". Поэтому разбираюсь в программном обеспечении, сам могу написать программы и сайты на C#, JS,HTMLS,CSS. Также имею квалификацию "Наладчик технологического оборудования", поэтому очень хорошо разбираюсь в технической составляющей компьютера и других устройств. Помимо основного образования нашел себя в написании текстов, создании музыкальных произведений при помощи секвенсоров, создании постеров, визиток, конвертов в PH.