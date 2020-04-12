MaxTENDERhelp

Работаю без выходных! Обращайтесь!
Здравствуйте! Меня зовут Максим. Я профессионально занимаюсь закупочной деятельностью более 8 лет.
Если у Вас есть желание участвовать в закупках (тендерах), аукционах, конкурсах и др. в рамках 44 - ФЗ и 223-ФЗ, но:
Вас постоянно отклоняют из-за отсутствия Документов или их некорректного заполнения, а доходы не позволяют держать в штате сотрудника?
Выход есть!
Предлагаю вам свои услуги по подготовке заявок на участие в закупочных процедурах!
Я не гарантирую вам победу, не даю пустых обещаний и 100% заключения контракта! Не стоит обольщаться и вестись на уловки мошенников! Это зависит от Вас и Вашего коммерческого подхода в формировании цены на Вашу продукцию (работы, товары, услуги)!
Я гарантирую вам качественно подготовленные документы - а это 100% допуск к рассмотрению Вашего коммерческого предложения!
Запросы принимаю со всей России. К телефону привязан whats app. Огромный опыт работы с Роснефтью и другими подобными корпорациями!
Провожу консультации в формате вопрос - ответ. Разберем полностью документацию Заказчика, выявим возможные риски и подводные камни.
Также делаю подбор закупок в интересующем регионе по Вашему профилю.
Работаю честно и открыто. Лишних услуг не навязываю! Все четко по делу.
Лишних денег не беру!
Помогу:
1) С регистрацией в ЕРУЗ (единый реестр участников закупок) в качестве участника закупок - это обязательно если хотите подавать заявку на торговые площадки!
2) С регистрацией и аккредитацией на электронных торговых площадках!
3) Подготовить заявку на участие в закупках Заказчиков любого уровня!
4) Подача заявок от вашего имени!
5) Заполнение ФОРМЫ 2 в аукционах!
6) Дополнительно если вы участвуете в закупках Роснефти и подобных корпорациях, помогу с прохождением процедуры аккредитации (отдельная стадия, но без неё ни как).
7) Запросы разъяснений положений документации (вопросы к Заказчику)
8) Разбор документации Заказчика и выявление подводных камней!
9) Жалобы в УФАС!
10) Иные вопросы связанные с закупочным процессом!
Работаю как в офисе так и удаленно.