MaxTENDERhelp

Лучший в оформлении документов к тендерам/закупкам 223-44 ФЗ

Работаю без выходных! Обращайтесь!

Здравствуйте! Меня зовут Максим. Я профессионально занимаюсь закупочной деятельностью более 8 лет.

Если у Вас есть желание участвовать в закупках (тендерах), аукционах, конкурсах и др. в рамках 44 - ФЗ и 223-ФЗ, но:

Вас постоянно отклоняют из-за отсутствия Документов или их некорректного заполнения, а доходы не позволяют держать в штате сотрудника?

Выход есть!

Предлагаю вам свои услуги по подготовке заявок на участие в закупочных процедурах!

Я не гарантирую вам победу, не даю пустых обещаний и 100% заключения контракта! Не стоит обольщаться и вестись на уловки мошенников! Это зависит от Вас и Вашего коммерческого подхода в формировании цены на Вашу продукцию (работы, товары, услуги)!

Я гарантирую вам качественно подготовленные документы - а это 100% допуск к рассмотрению Вашего коммерческого предложения!

Запросы принимаю со всей России. К телефону привязан whats app. Огромный опыт работы с Роснефтью и другими подобными корпорациями!

Провожу консультации в формате вопрос - ответ. Разберем полностью документацию Заказчика, выявим возможные риски и подводные камни.

Также делаю подбор закупок в интересующем регионе по Вашему профилю.

Работаю честно и открыто. Лишних услуг не навязываю! Все четко по делу.

Лишних денег не беру!

Помогу:

1) С регистрацией в ЕРУЗ (единый реестр участников закупок) в качестве участника закупок - это обязательно если хотите подавать заявку на торговые площадки!

2) С регистрацией и аккредитацией на электронных торговых площадках!

3) Подготовить заявку на участие в закупках Заказчиков любого уровня!

4) Подача заявок от вашего имени!

5) Заполнение ФОРМЫ 2 в аукционах!

6) Дополнительно если вы участвуете в закупках Роснефти и подобных корпорациях, помогу с прохождением процедуры аккредитации (отдельная стадия, но без неё ни как).

7) Запросы разъяснений положений документации (вопросы к Заказчику)

8) Разбор документации Заказчика и выявление подводных камней!

9) Жалобы в УФАС!

10) Иные вопросы связанные с закупочным процессом!

Работаю как в офисе так и удаленно.