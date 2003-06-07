Дизайнер

Занимаюсь дизайном, обработкой фотографий, рисовкой артов, баннеров, логотипов с участием людей и без.

На работу уходит в среднем не более 12 часов.

Имею образование Дизайнера в НАУ и опыт работы 3 года.