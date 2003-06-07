Дизайнер
Занимаюсь дизайном, обработкой фотографий, рисовкой артов, баннеров, логотипов с участием людей и без.
На работу уходит в среднем не более 12 часов.
Имею образование Дизайнера в НАУ и опыт работы 3 года.
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
#242
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
#514
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$1/час
от $20от 1 дня
#618
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#650
Дизайн сайтов
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#1066