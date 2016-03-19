MaxZak10

Максим Захаров MaxZak10

 
27 летРоссия/Пермь
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Профессиональный дизайн, разработка сайтов, профессионально занимаюсь выполнением учебных работ на заказ.

  • Установить Windows на Ubuntu 16 (или любую другую Linux OC)

    Есть Виртуальный сервер Ubuntu (могу установить любую другую linux) интернет-соединение, полно свободной памяти, 64-x система. есть iso файл windows 8.1 (там уже есть виртуальные драйвера и все дела) нужно просто сделать так, что-бы из самой ...

    LinuxUbuntu
    Системное администрирование8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Интегрировать ReCaptch'у на RuCaptca

    $5

    Есть сайт с простой регистрацией, где нужно пройти проверку гугл капчи "ReCaptcha" автокликер я записал под это дело. Рукапча поддерживает данный вид капчи. Нужно просто по API отправлять рукапчи. Ссылки на инструкцию и подробности могу ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Поднять swf игру с localhost на vps

    Есть готовая игра, устанавливал себе на локалку. От вас требуется просто через shh установить ее мне на vps. Все необходимое я предоставлю. Цену предлагайте сами

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Поднять swf игру с localhost на vps

    Нужно поднять swf игру на vps. Сам устанавливал игру на Локалку себе, полностью готовая. От вас только установить ее на готовый vps. Можете за это взятся и сколько это будет стоить?

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Скрипт для продажи спортивных прогнозов

    Добрый день, нужен готовый скрипт для продажи прогнозов на спорт, цену предлагайте сами. Ничего особенного, что бы была админка,  полностью должна работать оплата, размещение бесплатных, платных прогнозов, цену предлагайте сами.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад