Есть Виртуальный сервер Ubuntu (могу установить любую другую linux) интернет-соединение, полно свободной памяти, 64-x система. есть iso файл windows 8.1 (там уже есть виртуальные драйвера и все дела) нужно просто сделать так, что-бы из самой ...
- Системное администрирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Есть мультиплеерная игра. Есть шрифты, если что. На ней стоит английский язык в чате, и в общем если что то менять на русский ( в том числе логин страницу и т.д.) то все естетсвенно что ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $5
Есть сайт с простой регистрацией, где нужно пройти проверку гугл капчи "ReCaptcha" автокликер я записал под это дело. Рукапча поддерживает данный вид капчи. Нужно просто по API отправлять рукапчи. Ссылки на инструкцию и подробности могу ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Есть готовая игра, устанавливал себе на локалку. От вас требуется просто через shh установить ее мне на vps. Все необходимое я предоставлю. Цену предлагайте самиHTML-верстка3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно поднять swf игру на vps. Сам устанавливал игру на Локалку себе, полностью готовая. От вас только установить ее на готовый vps. Можете за это взятся и сколько это будет стоить?Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, нужен готовый скрипт для продажи прогнозов на спорт, цену предлагайте сами. Ничего особенного, что бы была админка, полностью должна работать оплата, размещение бесплатных, платных прогнозов, цену предлагайте сами.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад