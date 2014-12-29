MaxZenSerK42

Добрый день или вечер, смотря что у вас сейчас за окном, я являюсь одним из миллионов создателей и верстачей сайтов. Занимаюсь этим около полугода и если честно мне это офигеть как нравится. Нуууу даже не знаю что еще написать... Ах да, если быть честным то мне 13 лет:) Но как бы я надеюсь всем все равно ведь главное на сколько хорошо человек умеет создавать сайтыB) Специализируюсь я на сайтах-визитках. Могу конечно создавать и более крутые сайты, но пока не очень то желаю. Собственно наверно пока это все. Пишите там звоните, все будет написано ниже. Говорю сразу, на телефонные звонки я очень редко отвечаю поэтому лучше пишите. Покеды...

Тел.- 8(916)545-04-51

Почта- [email protected]

Я Вконтакте- http://vk.com/id232262073.