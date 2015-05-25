Max_Freeman

Алексей порадовал профессиональным подходом к работе. Сделал адаптивную верстку с элементами дизайна даже лучше чем планировалось изначально, легок в общении, терпелив к "хотелкам" заказчика а учитывая более чем демократичную стоимость работы ставлю 11 из 10.