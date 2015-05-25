Max_Freeman

Приветствую. На сайт [url=https://www.blockmodul.com.ua/]https://www.blockmodul.com.ua[/url] требуется визуализация интерьеров модульных домиков – 11шт. Пример одного виза с сайта см. в т.з. Визуализации обязательно должны быть в таком же стиле. Детализация, свет, тени, отрисовка мебели, сан техники и т.д. не ...
- 3D-графика18 заявокЗакрыт6 лет назад
На сайте [url=https://www.blockmodul.com.ua/][/url][url=https://www.blockmodul.com.ua/]https://www.blockmodul.com.ua[/url] (на DLE) нужно изменить страницу сравнения класса изделий( [url=https://www.blockmodul.com.ua/tehnicheskoe-opisanie-blok-konteynerov.html][/url][url=https://www.blockmodul.com.ua/tehnicheskoe-opisanie-blok-konteynerov.html]https://www.blockmodul.com.ua/tehnicheskoe-opisanie-blok-konteynerov.html[/url] ) сгруппировав информацию в аккуратную, симпатичную таблицу. Должен поддерживаться адаптив, легко редактироваться все элементы, желательно через админпанель. Подробности в т.з.HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
СЕО компания, занимающаяся продвижением сайта предоставила т.з. на программные правки (в приложении). Нужен программист с опытом данных работ. Если готовы взяться прошу назвать стоимость и сроки работы.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Произошла неприятная ситуация – взяв в работу мое предыдущее задание по обновлению версии DLE (до v.10.4) , адаптивной верстки под все популярные разрешения, и небольших доработок. Исполнитель сделал 90% работы на своем хостинге и взяв ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад