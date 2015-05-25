Max_Freeman

Максим Max_Freeman

 
42 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$14
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • 3D визуализация интерьеров модульных домиков - 11шт.

    Приветствую. На сайт [url=https://www.blockmodul.com.ua/]https://www.blockmodul.com.ua[/url] требуется визуализация интерьеров модульных домиков – 11шт. Пример одного виза с сайта см. в т.з. Визуализации обязательно должны быть в таком же стиле. Детализация, свет, тени, отрисовка мебели, сан техники и т.д. не ...

    3D-графика18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн и верстка таблицы сравнения товаров

    На сайте [url=https://www.blockmodul.com.ua/][/url][url=https://www.blockmodul.com.ua/]https://www.blockmodul.com.ua[/url] (на DLE) нужно изменить страницу сравнения класса изделий( [url=https://www.blockmodul.com.ua/tehnicheskoe-opisanie-blok-konteynerov.html][/url][url=https://www.blockmodul.com.ua/tehnicheskoe-opisanie-blok-konteynerov.html]https://www.blockmodul.com.ua/tehnicheskoe-opisanie-blok-konteynerov.html[/url] ) сгруппировав информацию в аккуратную, симпатичную таблицу.  Должен поддерживаться адаптив, легко редактироваться все элементы, желательно через админпанель. Подробности в т.з.

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Программные правки на сайт DLE

    СЕО компания, занимающаяся продвижением сайта предоставила т.з. на программные правки (в приложении). Нужен программист с опытом данных работ. Если готовы взяться прошу назвать стоимость и сроки работы.

    DLEПравки на сайт
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перенос сайта на Dle на другой хостинг и мелкие доработки

    Произошла неприятная ситуация – взяв в работу мое предыдущее задание по обновлению версии DLE (до v.10.4) , адаптивной верстки под все популярные разрешения, и небольших доработок. Исполнитель сделал 90% работы на своем хостинге и взяв ...

    DLE
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
metisDev
Алексей 
34 годаПольша
10 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$14
10 баллов
7 лет назад
Дизайн и верстка таблицы сравнения товаров
Приятный в общении заказчик. С проработанным ТЗ и оплатой в срок.
Алексей порадовал профессиональным подходом к работе. Сделал адаптивную верстку с элементами дизайна даже лучше чем планировалось изначально, легок в общении, терпелив к "хотелкам" заказчика а учитывая более чем демократичную стоимость работы ставлю 11 из 10.
Ответный отзыв
_Vegster_
Антон 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Перенос сайта на Dle на другой хостинг и мелкие доработки
Отлично составленное ТЗ, оплата в срок, всегда на связи.
Адекватный профессионал своего дела с более чем разумной ценовой политикой. Сделал качественный адаптив и кучу мелких правок по сайту. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв