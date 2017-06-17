Аудио/видео монтажом высокого уровня. Создание эффектов

Я Иванченков Макси (17 лет)

Не первый год занимаюсь Аудио/видео монтажом,Созданием баннеров , gif анимации , логотипов и всем что связанно с дизайном.

Также на базовом уровне владею HTML5 и СSS3

На протяжение последнего года я стал изучать язык программирования C#.

Обучение: IT академия ШАГ(Киев)

ITEA(IT Education Academy)