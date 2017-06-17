Максим Иванченков Max_IvanchenkovMax_Ivanchenkov
24 годаУкраина/Киев
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Аудио/видео монтажом высокого уровня. Создание эффектов
Я Иванченков Макси (17 лет)
Не первый год занимаюсь Аудио/видео монтажом,Созданием баннеров , gif анимации , логотипов и всем что связанно с дизайном.
Также на базовом уровне владею HTML5 и СSS3
На протяжение последнего года я стал изучать язык программирования C#.
Обучение: IT академия ШАГ(Киев)
ITEA(IT Education Academy)
Портфолио
- Баннер : оформление YouTube178 просмотров
- Монтаж: В свое время, на своем месте187 просмотров
- GIF: uber152 просмотра
- Баннер UBER148 просмотров
- Баннер 8 марта -8%139 просмотров