Max_Ivanchenkov

Максим Иванченков Max_Ivanchenkov

 
24 годаУкраина/Киев
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Аудио/видео монтажом высокого уровня. Создание эффектов

Я Иванченков Макси (17 лет)

Не первый год занимаюсь Аудио/видео монтажом,Созданием баннеров , gif анимации , логотипов и всем что связанно с дизайном.

Также на базовом уровне владею HTML5 и СSS3

На протяжение последнего года я стал изучать язык программирования C#.

Обучение: IT академия ШАГ(Киев) 

                 ITEA(IT Education Academy)

HTML
Портфолио