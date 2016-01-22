Осуществляем съемку видео контента различной сложности.

Меня зовут Максим, я являюсь продюсером творческой команды «VG Creative People».

Мы занимаемся подготовкой, производством, а также пост-продакшн видео контента различной сложности и направленности.

Наши клиенты: Red Bull, Black Star, TC group, Record Dance Radio, Rap.ru, Москомспорт, Елена Перминова, Noize Mc и многие другие.

Примеры наших работ,можно посмотреть по ссылке: vimeo.com/vgcreativepeople

Мои контакты:[email protected]+7(916) 348-72-76