Max_vg

Максим Малахов Max_vg

 
29 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Осуществляем съемку видео контента различной сложности.

Меня зовут Максим, я являюсь продюсером творческой команды «VG Creative People»

Мы занимаемся подготовкой, производством, а также пост-продакшн видео контента различной сложности и направленности.

Наши клиенты: Red BullBlack StarTC groupRecord Dance Radio, Rap.ruМоскомспортЕлена Перминова, Noize Mc и многие другие

Примеры наших работ,можно посмотреть по ссылке: vimeo.com/vgcreativepeople

Мои контакты:[email protected]+7(916) 348-72-76