Maxarts-llc

Web-development
Здравствуйте,
Я представляю компанию MAXARTS в Армении.
Мы предлагаем полный комплекс услуг для проектов любого уровня и любой стадии готовности — от начальной, когда есть лишь идея, нуждающаяся в разработке, создании инструментов и продвижении, до заключительной, когда ресурсу необходима только поддержка.
Мы предлагаем
1. Хорошие общие знания программирования.
2. Wordpress (отличные знания, опыт в написании своего нестандартного кода)
3. Хорошие знания html/css
Предлагаем ознакомление с нашими работами
Мы ответственны в нашей работе.
Наша команда хорошо владеет английским языком ( свободное чтение, понимание и свободная речь).
С уважением
Maxarts команда