Maxarts-llc

Размиик Maxarts-llc

 
37 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Web-development

Здравствуйте,

Я представляю компанию MAXARTS в Армении.

Мы предлагаем полный комплекс услуг для проектов любого уровня и любой стадии готовности — от начальной, когда есть лишь идея, нуждающаяся в разработке, создании инструментов и продвижении, до заключительной, когда ресурсу необходима только поддержка.

Мы предлагаем 

1. Хорошие общие знания программирования.

2. Wordpress (отличные знания, опыт в написании своего нестандартного кода)

3. Хорошие знания html/css

Предлагаем ознакомление с нашими  работами 

https://maxarts.am/ru/folio/

Мы ответственны в нашей работе.

Наша команда хорошо владеет английским языком ( свободное чтение, понимание и свободная речь).

С уважением 

Maxarts команда 

[email protected]