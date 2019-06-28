Maxarts-llc

Web-development

Здравствуйте,

Я представляю компанию MAXARTS в Армении.

Мы предлагаем полный комплекс услуг для проектов любого уровня и любой стадии готовности — от начальной, когда есть лишь идея, нуждающаяся в разработке, создании инструментов и продвижении, до заключительной, когда ресурсу необходима только поддержка.

Мы предлагаем

1. Хорошие общие знания программирования.

2. Wordpress (отличные знания, опыт в написании своего нестандартного кода)

3. Хорошие знания html/css

Предлагаем ознакомление с нашими работами

https://maxarts.am/ru/folio/

Мы ответственны в нашей работе.

Наша команда хорошо владеет английским языком ( свободное чтение, понимание и свободная речь).

С уважением

Maxarts команда

[email protected]