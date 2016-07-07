MaxiMarketing

Есть установленная тема интернет магазина на Word Press , нужно установить демо настройки темы со всеми файлами как на сайте темы [url=http://etheme.tonytemplates.com/demo/view.php?itemid=7519497]http://etheme.tonytemplates.com/demo/view.php?itemid=7519497[/url] под названием CLASSIC с тем же отображением и функционалом.