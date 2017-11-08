MaxiMka_2015

Чугай Максим Владимирович
Дата рождения: 08 ноября 1981
Регион: Мелитополь
Дизайнер полиграфии
Цель
Получение должности старшего дизайнера,начальника отдела дизайна в стабильной динамической компании, которая даст мне
возможность применить соответствующие навыки и умения, а также приобрести новые
знания с возможностью развития.
Работа дизайнера, верстальщика и DTP-специалисталюбого уровня сложности.
Опыт работы
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Работаю вобласти рекламы и дизайна с 2000 г.Началом моего карьерного роста была должность рекламного агента в рекламном
агентстве «Экипаж - 5». На должность дизайнера приступил спустя 3 месяца. Участвовал
во всех рекламных кампаниях и издательских проектах агентства.
дизайнер
Работаю в области полиграфического дизайна ипредпечатной подготовки с 2000 г.
Рекламное агентство «Экипаж - 5» в должностидизайнера.
С ноября 2005 г. по 2007 г. работал вцифровом лазерном фотоцентре «ИМПЕРИЯ ВРЕМЕНИ».
Должность – фото-корректор.Занимался коррекцией фотографий, фотомонтажом (календари, открытки
мультипликационного характера). За время работы приобрел много навыков
фотомонтажа и принимал участие в областном конкурсе по реставрации старых
экспозиций. Занимался реставрацией фотографий принадлежащих музеям (фото
царской семьи).
По работеполучил повышение в работал в новом дочернем фотоцентре «ПРОГРЕСС» на должности начальника экспресс печати и фото-маркетинга.Работал фотографом и курировал модельные агентства «АСС-models», «Миледи», «Ultra Moda», «SilverStar». Организовывалфотосессии с послідующим изготовлением портфолио и конкурсних фотоснимков.
С августа 2007 г. по май 2012 г. работал вгородской типографии ООО «Издательский Дом МГТ». На работу заступил в должностидизайнера-верстальщика полиграфической продукции. Повышение получил через 4
месяца и работал в должности зам. Начальника предпечатной подготовки и оператора
СТР (инженер фотовыводов).
1. Разработкадизайна рекламных и промоматериалов компании.
2. Версткарекламной продукции (рекламных проспектов).
3. Верстка сетокдатированных и не датированных ежедневников различной сложности и на заказ.
4. Версткакорпоративных каталогов делового и школьного ассортиментов.
5. Созданиекорпоративных календарей, верстка книг, внутренняя полиграфическая рекламная и
прочая продукция, подготовка изображений для сайтов, разработка рекламных
баннеров для сайтов, работа с индивидуальным заказчиком.
6. Подготовка иадаптация макетов для изготовления блинтовых тиснений (клише) для оттисков на
ежедневники и прочую деловую продукцию.
7. Допечатнаяподготовка всех входящих и исходящих работ. Спуск полос.
8. Сопровождение иконтроль печатного процесса.
С мая 2012 г.по настоящее время работаю в торговой марке «Козацький мед» в должности
начальника отдела креативной компьютерной графики и технического дизайна (в
подчинении 3 дизайнера).
Работа ссайтом компании, разработка наружной рекламы, работа с текущей ежемесячной
рекламой (рекламные щиты, вывески в автотранспорте, оформление торговых палаток
и торговых мест рекламой о ярмарках).
Разработка снуля и верстка изданий: газета «Козацький мед» и журнал «Севастопольский улей».
А так же листовок и рекламных проспектов.
Кроме того,многие проекты выполнял удаленно. Среди них, например, журналы «Натали» и
«Максим».
Со многими моими работами можно ознакомитьсяна моем сайте http://www.weblancer.net/users/MaxiMka_2015/
Всеполиграфические проекты делаю под ключ: от разработки идеи и стиля до их
реализации с финальной предпечатной подготовкой. На выходе у меня - всегда
файл, готовый к цветоделению или цифровой печати.
В работеуниверсален: сам себе арт-директор, дизайнер, спец по предпечатной подготовке.
Но могу также успешно работать и в команде с четким разделением труда.
Креативен,ответственнен, фанат качества, не приемлю никакой халтуры в работе.
Владею всемипрограммами, которые мне нужны для успешной работы. Обычно Adobe CS6 (InDesign,
Photoshop, Illustrator, Dreamweaver) и CorelDRAW Graphics Suite X7 хватает для
полного счастья. Работаю на платформе Windows.
Прекраснознаю технологию издательско-полиграфических процессов, поэтому работаю очень
быстро. Способен даже в одиночку заниматься крупными многостраничными проектами
(все журналы и каталоги, представленные в портфолио, сделаны самостоятельно).
Образование
Средне-техническое,окончание школы в 2000 г.
Неоконченноевысшее (получал образование) Таврический национальный университет г.
Симферополь.
Личные качества
Пунктуальность, ответственность, исполнительность, работа вкоманде, решение своих проблем в нерабочее время.
Дополнительнаяинформация
тел.: +38097 343 24 23
viber: +380973432423
WhatsApp: +38097 343 24 23
email: [email protected]
akype: maximka_el