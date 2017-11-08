MaxiMka_2015

Дизайнерская работа любого уровня сложности

Чугай Максим Владимирович

Дата рождения: 08 ноября 1981

Регион: Мелитополь

Дизайнер полиграфии

Цель

Получение должности старшего дизайнера,начальника отдела дизайна в стабильной динамической компании, которая даст мне

возможность применить соответствующие навыки и умения, а также приобрести новые

знания с возможностью развития.

Работа дизайнера, верстальщика и DTP-специалисталюбого уровня сложности.

Опыт работы

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Работаю вобласти рекламы и дизайна с 2000 г.Началом моего карьерного роста была должность рекламного агента в рекламном

агентстве «Экипаж - 5». На должность дизайнера приступил спустя 3 месяца. Участвовал

во всех рекламных кампаниях и издательских проектах агентства.

дизайнер

Работаю в области полиграфического дизайна ипредпечатной подготовки с 2000 г.

Рекламное агентство «Экипаж - 5» в должностидизайнера.

С ноября 2005 г. по 2007 г. работал вцифровом лазерном фотоцентре «ИМПЕРИЯ ВРЕМЕНИ».

Должность – фото-корректор.Занимался коррекцией фотографий, фотомонтажом (календари, открытки

мультипликационного характера). За время работы приобрел много навыков

фотомонтажа и принимал участие в областном конкурсе по реставрации старых

экспозиций. Занимался реставрацией фотографий принадлежащих музеям (фото

царской семьи).

По работеполучил повышение в работал в новом дочернем фотоцентре «ПРОГРЕСС» на должности начальника экспресс печати и фото-маркетинга.Работал фотографом и курировал модельные агентства «АСС-models», «Миледи», «Ultra Moda», «SilverStar». Организовывалфотосессии с послідующим изготовлением портфолио и конкурсних фотоснимков.

С августа 2007 г. по май 2012 г. работал вгородской типографии ООО «Издательский Дом МГТ». На работу заступил в должностидизайнера-верстальщика полиграфической продукции. Повышение получил через 4

месяца и работал в должности зам. Начальника предпечатной подготовки и оператора

СТР (инженер фотовыводов).

1. Разработкадизайна рекламных и промоматериалов компании.

2. Версткарекламной продукции (рекламных проспектов).

3. Верстка сетокдатированных и не датированных ежедневников различной сложности и на заказ.

4. Версткакорпоративных каталогов делового и школьного ассортиментов.

5. Созданиекорпоративных календарей, верстка книг, внутренняя полиграфическая рекламная и

прочая продукция, подготовка изображений для сайтов, разработка рекламных

баннеров для сайтов, работа с индивидуальным заказчиком.

6. Подготовка иадаптация макетов для изготовления блинтовых тиснений (клише) для оттисков на

ежедневники и прочую деловую продукцию.

7. Допечатнаяподготовка всех входящих и исходящих работ. Спуск полос.

8. Сопровождение иконтроль печатного процесса.

С мая 2012 г.по настоящее время работаю в торговой марке «Козацький мед» в должности

начальника отдела креативной компьютерной графики и технического дизайна (в

подчинении 3 дизайнера).

Работа ссайтом компании, разработка наружной рекламы, работа с текущей ежемесячной

рекламой (рекламные щиты, вывески в автотранспорте, оформление торговых палаток

и торговых мест рекламой о ярмарках).

Разработка снуля и верстка изданий: газета «Козацький мед» и журнал «Севастопольский улей».

А так же листовок и рекламных проспектов.

Кроме того,многие проекты выполнял удаленно. Среди них, например, журналы «Натали» и

«Максим».

Со многими моими работами можно ознакомитьсяна моем сайте http://www.weblancer.net/users/MaxiMka_2015/

Всеполиграфические проекты делаю под ключ: от разработки идеи и стиля до их

реализации с финальной предпечатной подготовкой. На выходе у меня - всегда

файл, готовый к цветоделению или цифровой печати.

В работеуниверсален: сам себе арт-директор, дизайнер, спец по предпечатной подготовке.

Но могу также успешно работать и в команде с четким разделением труда.

Креативен,ответственнен, фанат качества, не приемлю никакой халтуры в работе.

Владею всемипрограммами, которые мне нужны для успешной работы. Обычно Adobe CS6 (InDesign,

Photoshop, Illustrator, Dreamweaver) и CorelDRAW Graphics Suite X7 хватает для

полного счастья. Работаю на платформе Windows.

Прекраснознаю технологию издательско-полиграфических процессов, поэтому работаю очень

быстро. Способен даже в одиночку заниматься крупными многостраничными проектами

(все журналы и каталоги, представленные в портфолио, сделаны самостоятельно).

Образование

Средне-техническое,окончание школы в 2000 г.

Неоконченноевысшее (получал образование) Таврический национальный университет г.

Симферополь.

Личные качества

Пунктуальность, ответственность, исполнительность, работа вкоманде, решение своих проблем в нерабочее время.

Дополнительнаяинформация

тел.: +38097 343 24 23

viber: +380973432423

WhatsApp: +38097 343 24 23

email: [email protected]

akype: maximka_el