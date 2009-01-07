Агентство переводов MaxiTrans ищет внештатного переводчика для работы над проектами по переводу с/на греческий язык (финансовая, юридическая документация). Необходимым условием является грамотное владение русским языком. Знание английского/украинского приветствуется. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: наличие диплома переводчика греческого языка, проживание ...
Агентство переводов MaxiTrans
Компания MaxiTrans предоставляет широкий спектр переводческих и редакторских услуг по выгодным для Вас ценам. Постоянным клиентам предоставляются скидки. Мы предлагаем:
- Выполнение срочных письменных переводов
- Выполнение объемных тематических переводов
- Перевод и легализацию документов
- Перевод деловой переписки в режиме on-line
- Редактирование, корректуру и стилизацию текста редактором или носителем языка;
- Синхронный и последовательный перевод, услуги гида-переводчика;
- Обработку документации, оформление и нотариальное заверение переводов,
а также многое другое.
Мы гарантируем высокое качество и при этом экспресс-скорость наших услуг.
Ждем Вас!
- Переводынет заявокЗакрыт15 лет назад