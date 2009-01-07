Агентство переводов MaxiTrans

Компания MaxiTrans предоставляет широкий спектр переводческих и редакторских услуг по выгодным для Вас ценам. Постоянным клиентам предоставляются скидки. Мы предлагаем:

- Выполнение срочных письменных переводов

- Выполнение объемных тематических переводов

- Перевод и легализацию документов

- Перевод деловой переписки в режиме on-line

- Редактирование, корректуру и стилизацию текста редактором или носителем языка;

- Синхронный и последовательный перевод, услуги гида-переводчика;

- Обработку документации, оформление и нотариальное заверение переводов,

а также многое другое.

Мы гарантируем высокое качество и при этом экспресс-скорость наших услуг.

Ждем Вас!