Інженер-проектувальник електричних мереж.
Пропоную послуги проектування електропостачання об'єктів різного призначення:
- Приватні будинки;
- Магазини;
- Офісні приміщення;
- Склади;
- Підприємства;
- Громадські установи;
Також виконую розробку проектів сонячних електростанції (СЕС).
Роблю проекти внутрішнього та зовнішнього електропостачання, розрахунок потужностей, вибір апаратури, перетин кабелів і т.п. роблю проекти на стадію П і Р.
Досвід проектування 4 роки, сам займаюся проектуванням промислових об'єктів, за бажанням можу скинути роботи які були пророблені мною.