Інженер-проектувальник електричних мереж.

Пропоную послуги проектування електропостачання об'єктів різного призначення:

- Приватні будинки;

- Магазини;

- Офісні приміщення;

- Склади;

- Підприємства;

- Громадські установи;

Також виконую розробку проектів сонячних електростанції (СЕС).

Роблю проекти внутрішнього та зовнішнього електропостачання, розрахунок потужностей, вибір апаратури, перетин кабелів і т.п. роблю проекти на стадію П і Р.

Досвід проектування 4 роки, сам займаюся проектуванням промислових об'єктів, за бажанням можу скинути роботи які були пророблені мною.