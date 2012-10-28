Maxim-Maru

Более 10 лет успешной работы с крупнейшими компаниями всего мира!

Успешный опыт работы с компаниями/брендами/людьми по всему миру, такими как, Microsoft, Мегафон, Билайн, Samsung, Fly, iRobot, Пиво Bud, William Lawsons, Havana Club, Hochland, Actimel, Bio Баланс, Молочная продукция "Простоквашино", Детское питание "Тёма", Adidas, Durex, Business FM, Радио Шоколад, Автосалон Infiniti, Сеть рестаранов "Ginza Project", Музыкальный лейбл "Black Star Inc.", Тимати, Джиган, Павел Галанин, Прохор Шаляпин, Эвелина Бледанс, Мария Булавина, Арсений Власов и мн. др.

Портфолио предоставляется по запросу!

Услуги:

1. Дизайн/Графика/Фото:

1.1. Анимация;

1.2. Дизайн сайтов;

1.3. Баннеры;

1.4. Логотипы;

1.5. Полиграфия;

1.6. Пиксель-арт/Иконки;

1.7. 3D-графика;

1.8. Программные интерфейсы;

1.9. Рисунки/Иллюстрации;

1.10. Дизайн интерьера;

1.11. Промышленный дизайн;

1.12. Наружная реклама;

1.13. Дизайн продукции;

1.14. Фирменный стиль;

1.15. Фотографии;

1.16. Обработка фотографий;

1.17. Мультимедиа презентации.

2. Создание сайтов/SEO:

2.1. Создание сайтов "под ключ";

2.2. Веб-программирование;

2.3. HTML-верстка;

2.4. Flash;

2.5. Системы управления контентом;

2.6. Интернет-магазины;

2.7. Продвижение сайтов/SEO;

2.8. Тестирование сайтов.

3. Программирование:

3.1. Скрипты/Веб-приложения;

3.1. Разработка прикладного ПО;

3.1. Системное программирование;

3.1. Разработка баз данных;

3.1. Разработка игр;

3.1. Приложения для телефонов;

3.1. Приложения для PDA/Pocket PC;

3.1. Управление проектами;

3.1. Тестирование ПО.