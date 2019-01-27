Maxim19902501

Приветствую, уважаемый заказчик!

На бирже меня в большей степени интересуют заказы на перевод с английского языка на русский.

Свой уровень владения английском языком оцениваю на B2. Заказчики остаются довольными результатами моей работы. Стараюсь писать грамотно и без воды, чтобы в итоге получить легко читаемый текст, адаптированный для русского читателя. Внимательно отношусь к выполнению требований технического задания.

Постоянно повышаю свои навыки, обучаясь на различных курсах и вебинарах. Имею несколько сертификатов. Изучение языка и переводы для меня являются моим хобби и любимым занятием, которому я посвящаю свободное время после основной работы. Переводами на бирже занимаюсь уже год.

Вот темы, над которыми я уже работал:

- лайфхак;

- обзоры компьютерных игр;

- высокие технологии;

- дизайн интерьеров;

- автомобили;

- борьба с лишним весом;

- здоровый образ жизни

Перечень тем, над которыми хотел бы поработать, оставляю открытым.

Был бы рад также сотрудничеству по переводу с русского языка на английский, если у вас есть желание помочь начинающему переводчику, предоставив не слишком сложный текст.

Предпочтение отдаю заказчикам, предлагающим цену более 15 р. за 1000 зн.

ps В будни работаю по вечерам, в выходные - в распоряжении целый день, при условии, если нет дополнительных заданий по основной работе.